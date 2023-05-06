الأمير هاري يصل “وستمنيستر” لحضور تتويج والده الملك تشارلز

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول الأمير هاري، دوق ساسكس، إلى كنسية وستمنيستر آبي، لحضور تتويج والده الملك تشارلز الثالث، إذ وصل الأمير هاري، إلى مطار هيثرو بلندن يوم الجمعة، على متن رحلة تجارية قادمة من لوس أنجلوس.

وأضافت «القاهرة الإخبارية»، أن وصول الأمير هاري إلى كنيسة وستمنيستر، يُعتقد أنها المرة الأولى التي يرى فيها الأمير هاري عائلته منذ صدور مذكراته المثيرة للجدل «سبير»، ومن المتوقع أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد ساعات فقط من الاحتفال بسبب عيد ميلاد ابنه الرابع

وتشهد العاصمة البريطانية، لندن، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بشكل رسمي اليوم السبت، إذ بدأت الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنيستر، حيث يتاح للجمهور مشاهدة الموكب على طول طريق بطول 1.3 ميل من قصر باكنجهام إلى “وستمنيستر»