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الأمير هاري يكشف كواليس «مطاردة السيارات» في نيويورك !

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 مايو 2023 - 2:08 صباحًا

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كشف الأمير هاري وزوجته ميغان، أمس (الأربعاء)، أنهما تعرضا لمطاردة خطيرة لأكثر من ساعتين من طرف ست مركبات أثناء تتبع المصورين لهما، بعد حدث خيري في نيويورك.

وقال مكتب الأمير هاري وزوجته ميغان في بيان إن «المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة»، واصفاً الحادثة بأنها «شبه كارثية».

وأضاف البيان «بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يمكن أن تأتي أبداً على حساب سلامة المرء».

يذكر أن والدة هاري الأميرة ديانا قد توفيت في حادث سيارة عام 1997 عندما كان مصورو المشاهير يطاردونها في العاصمة الفرنسية باريس.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 مايو 2023 - 2:08 صباحًا
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