الأمير هاري ينتقد ردود الأفعال “المضرة” على مذكراته

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انتقد الأمير هاري ما وصفه بردود الأفعال المضرة على بعض ما ورد في مذكراته، التي طُرحت للبيع وحققت مبيعات قياسية.

وقال الأمير هاري في لقاء تلفزيوني إن أكبر كذبة روجتها وسائل الإعلام أنه تفاخر بقتله 25 أفغانياً عندما كان قائداً لطائرة هليكوبتر عسكرية.

وأكد الابن الأصغر للملك تشارلز، أن ما قيل في هذا الشأن غير صحيح وأُخرج عن سياقه، مبيناً أن الأيام القليلة الماضية كانت مؤلمة وصعبة بالنسبة له.

وكانت الصحف البريطانية قد شنت هجوماً واسعاً على الأمير هاري بسبب ما وصفوه بأنه تفاخر بقتله 25 أفغانياً، كما انتقده عسكريون سابقون قائلين إن حديثه يعرضه وآخرين لخطر الانتقام.