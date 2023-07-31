الأمير وليام يقدم الطعام على عربة “برجر”

المناطق_متابعات

خاض الأمير البريطاني وليام تجربةً خاصةً من نوعها عبر تقديم برجر صديق للبيئة من داخل “عربة برجر” في جنوب لندن.

وجاء تقديم الأمير وليام شطائر برجر إيرث شوت؛ بهدف تسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة إيرث شوت السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

وقال الأمير خلال تقديمه البرجر لزبائن ظهر عليهم الذهول “إنه سيحضر البرجر حالاً، صباح الخير على الجميع إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام”.

وأضاف في حديثه لزبائن العربة: “العلبة التي توشكون على الأكل فيها من صنع شركة نوتبلا، ولا تحوي أي بلاستيك، لقد توصلوا إلى غلاف من الأعشاب البحرية”.