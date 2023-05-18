الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يثمّن دور المملكة في خدمة القضايا العربية

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ثَمّن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، دور المملكة العربية السعودية المهم والفَعّال في خدمة القضايا العربية، مُنَوّهًا باستعدادات المملكة لاستضافة أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في مدينة جدة.

وأفاد السفير خطابي في اليوم – على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بجدة – أن الاستعدادات جاءت على مستوى من التنظيم والترتيبات المُحكمة سواء من حيث استضافة الوفود الإعلامية المشاركة أو الترتيبات اللوجيستية لتأمين التغطية المناسبة لهذا الحدث العربي الكبير.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون القمة العربية المقبلة محطة نوعية في الدفع بالعمل الإعلامي المشترك على جميع الجوانب، بما في ذلك الجانب الإعلامي، وذلك بالنظر إلى دور الإعلام الأساسي في خدمة القضايا العربية، والتعريف بمشروعية وعدالة هذه القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وعبّر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، عن تطلعه أيضًا إلى خروج القمة العربية بنتائج إيجابية ومُرّضِيَة لهذه القمة التي ستبرهن مرة أخرى على دور المملكة العربية السعودية المهم والفعال في خدمة القضايا العربية والدفاع عن المصالح العربية للأمة العربية، مُقَدّمًا الشُكر لوزارة الإعلام وكل الوزارات المعنية والإدارات والمؤسسات بالمملكة التي قامت بالإشراف على تنظيم هذا الحدث العربي المهم.