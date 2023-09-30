الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان للغة العربية: معجم الرياض للغة العربية هو محاوله لاستعادة الدور التاريخي الكبير الذي قامت به المملكة من أجل الحفاظ عليها

أكد الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور “عبدالله الوشمي، أن إطلاق مجمع الملك سلمان للغة العربية لمعجم الرياض يعد محاولة من المعجم لاستعادة الدور التاريخي الذي قامت به المملكة من أجل الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها من التحريف.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن معجم الملك سلمان للغة العربية يسعى من خلال جميع الطرق من أجل نشر الثقافة العربية في جميع أنحاء العالم.

وبين أن المملكة العربية السعودية هي من أوئل الدول التي أقامت المعاجم العربية للحفاظ على اللغة من التحريف الذي يطرأ عليها من التداخلات اللغوية الأخرى.

وأوضح أن إطلاق معجم الرياض هو من أبرز الإنجازات التي حققها معجم الملك سلمان للغة العربية، في سعي منه لمواكبة التطورات العصرية.