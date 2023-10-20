الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز يلقي محاضرة بعنوان ” قيمنا وأسس الهوية الوطنية” بجامعة الجوف

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أكد معالي المستشار في الديوان الملكي والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن المملكة تمثل قلب العالم ومحور اتصال بين القارات منذ القدم، ومسارًا إستراتيجيًا في التجارة والتنقل بين العالم، مما أسهم في صنع العديد من الحضارات في كل ركنٍ من أركان هذه الأرض، حتى جاء نور الإسلام وحضارتها.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه بعنوان: قيمنا وأسس الهوية الوطنية، في جامعة الجوف بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع وقيادات الجامعة ومنسوبيها وطلابها.

وأوضح الدكتور السماري أن أهل الجزيرة العربية أسهموا في تعزيز التواصل الحضاري بين الأمم مما يشكل الأثر الكبير لمن سكن الجزيرة العربية في الحضارات المختلفة، مشيراً إلى أبرز سمات الشخصية السعودية وقيمنا التي شملت قيم الوسطية والعزيمة والفخر والحفاوة والنزاهة والمبادرة والتي اتسمت بها الشخصية السعودية منذ القدم.

ثم استعرض الخط الزمني للدولة السعودية منذ 200 سنة قبل الإسلام مروراً بالمراحل التي مر بها تأسيس الدولة السعودية حتى زمن التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-.

يذكر أن الجامعة والدارة قد عقدتا اجتماعات تشاورية بحضور قيادات الجامعة وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، حول اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بهدف خدمة تاريخ منطقة الجوف.