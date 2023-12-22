الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: الأفكار المتخلفة تأسست في بيئات قديمة.. والمجتمع المتخلف هو من يتقبل تلك الأفكار

أكد الدكتور “محمد بن عبد الكريم العيسى”، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن الأفكار المتخلفة تأسست في بيئات قديمة وضعيفة وهذيلة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “في الآفاق”، أنه قد يصعب تفكيك تلك الأفكار لكنه غير مستحيل.

وأوضح أن من الطرق الشائعة لتفكيك تلك الأفكار هو تفكيكها من الداخل، بحيث يتم نزع هذه الأفكار عن طريق إحلال أفكار إيجابية بديلة عنها.

وأشار إلى أن هذه الأفكار عادة ما يتم طرحها بواسطة أحد الشخصيات المؤثرة في المجتمع.