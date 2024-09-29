الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلقي محاضرة بجامعة هارفارد حول “الدين والقانون”

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ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، محاضرةً بعنوان: “القانون والدين: آفاق السلام ومواجهة الانقسامات المجتمعية” بدعوةٍ من كلية القانون بجامعة هارفارد وسط حضور عددٍ من أعضاء هيئة التدريس وصُنّاع السياسات والطلبة.

وتحدّثَ فضيلتُه عن تنوع التفسيرات الدينية والقانونية، وما قد يَظهر أحيانًا من تعارضٍ بين النص الديني والنص القانوني في دول التنوع الديني وأساليب التعامل معها، وأهمّ أُسس المحافظة على الوحدة المجتمعية، ومناقشة عدد من الاجتهادات الدينية والقانونية.

وفي الحوار الذي أعقب المحاضرة، وأدارتْه البروفيسورة المخضرمة السيدة: مارثا مينو -من كبار الشخصيات العريقة بكلية القانون- أسهَبَ فضيلة الدكتور العيسى في الحديث حول مهامّ الدين والقانون في تعزيز الوحدة المجتمعية، ومواجهة أساليب الانقسام، مستعرضًا التحديات والتهديدات مع الأفكار المطروحة لتجاوزها، والقواعدَ والشروطَ اللازمة للوصول لحوارٍ فعّالٍ ومُثمر، إضافة إلى تناول بعضَ الصراعات التاريخية والمعاصرة وموقف الدين منها مع مناقشة المسؤولية القانونية حيالها، وطرحَ تجربة رابطة العالم الإسلامي في وثيقة مكة المكرمة، ووثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.