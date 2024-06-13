الأمين العام للأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة

المناطق_واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش, أن الذكاء الاصطناعي يساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تعزيز العمل المناخي واستخدامه في الصحة والتعلم والاستجابة للكوارث والعديد من المجالات الأخرى.

وأفاد خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف, أن اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى التي أنشأها في العام الماضي حددت أولويات واضحة للعمل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تبدأ بإنشاء لجنة علمية دولية معنية بالذكاء الاصطناعي بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لتقديم المشورة العلمية المنتظمة والمستقلة حتى يصبح صناع السياسات مجهزين بشكل أفضل للإبحار في هذا المجال الجديد.

ودعا الحكومات والصناعة والأوساط الاكاديمية إلى العمل المشترك على وضع القواعد التوجيهية لسلامة الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الفجوة الرقمية، ورسم مسار آمن وشامل للذكاء الاصطناعي، بهدف الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره التي تتمثل في تهديد الخصوصية والحقوق الإنسانية.