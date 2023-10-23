الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية غينيا

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استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمقر التحالف اليوم، معالي وزير الدفاع بجمهورية غينيا أبو بكر صديقي كامارا والوفد المرافق له.

واستمع معاليه والوفد المرافق إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي والمجتمع الدولي في القضاء على آفة الإرهاب، كما اطّلع على آخر التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف والتي تُعنى بالجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم.

وأشاد بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها؛ متشاركاً ومتضامناً مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن.

من جانبه أشار اللواء المغيدي إلى أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يثمن جهود جمهورية غينيا في حربها على الإرهاب، وذلك بعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنية بمحاربة الإرهاب حول العالم، موجها الدعوة لوزير الدفاع بجمهورية غينيا لإرسال ممثليهم إلى مقر التحالف الإسلامي لمشاركة الجهود الدولية والعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في الحرب على هذه الآفة.