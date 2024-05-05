الأمين العام للتحالف الإسلامي يلتقي رئيس أركان الدفاع بجمهورية جامبيا

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التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالعاصمة الجامبية بنجول أمس، رئيس أركان الدفاع بجمهورية جامبيا الفريق مامات أو شام.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية جامبيا، كما اطّلع الفريق مامات أو شام على مبادرات التحالف الإسلامي في مجالاتها الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.

ورحب رئيس أركان الدفاع بجامبيا، باللواء المغيدي مشيداً بالجهود التي يقدمها التحالف الإسلامي بما يخدم مصالح الدول المتحالفة في حربها على الإرهاب، وما وصل إليه التحالف من إنجازات في تنسيق الجهود الدولية للحرب ضد الإرهاب، مؤكداً على الدور الريادي للملكة العربية السعودية ـ دولة المقر ـ في دعم هذا التحالف مٌنذ إنشائه وحتى اليوم، وذلك إيماناً منها بوجوب التكاتف الدولي في هذا الشأن.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر القمة الإسلامية في دورتها الخامسة عشر، والتي تُعقد في العاصمة الجامبية بنجول؛ تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”.