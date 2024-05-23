الأمين العام للتحالف الإسلامي يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي والوفد المرافق له اليوم، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ماورو موديكو، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين التحالف الإسلامي ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافةً لعرض أبرز إنجازات ومبادرات التحالف الإسلامي، ومناقشة أهداف المبادرات، ودورها في خدمة الدول الأعضاء في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

ورحب مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باللواء المغيدي، منوهًا بما شاهده من مبادرات وآلية عمل يقوم عليها التحالف، ومدى توأمتها مع الأنظمة والأعراف الدولية، كما تم عرض آلية عمل المركز والمبادرات التي تم تنفيذها في الدول حول العالم.

وأكد مدير مركز الأمم المتحدة أن هذا الاجتماع يُسهم في تعزيز العمل المشترك، وبناء الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في كل ما يخدم الدول المتحالفة والمجتمع الدولي على وجه العموم.

من جانبه أعرب اللواء المغيدي عن تقديره لهذا اللقاء والذي يعزز التعاون بين التحالف الإسلامي ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب على المستوى الدولي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الدولية في هذا الشأن وفق منهجيات واضحة ومحدده، هدفها هو نبذ العنف والتطرف وأن تنعم البلدان بالأمن والأمان.

يُذكر أن هذه الزيارة التنسيقية تأتي لتبادل الخبرات بين التحالف الإسلامي ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتحقيقاً للأهداف المرجوة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف على الصعيد الدولي.