الأمين العام للجامعة العربية يرحب ببيان لمجلس الأمن يُدين الاستيطان

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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن أمس بالإجماع بإدانة النشاط الاستيطاني لجيش الاحتلال الإسرائيلي واعتباره يُشكل تهديداً خطيراً على إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وأوضح أبو الغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، أن بيان مجلس الأمن عكس الإجماع الدولي الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي يباشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. مؤكداً أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسئولياته في الدفاع عن حل الدولتين والتسوية السلمية في مواجهة سياسات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تُهدد بأزمة في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن الرسالة الصادرة عن مجلس الأمن بالإجماع، وما سبقها من بيانات للدول الغربية تنتقد النشاط الاستيطاني، يعكس ما يستشعره العالم من خطورة توجهات الجيش الإسرائيلي المحتل، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الضغوط من جانب المجتمع الدولي وكافة القوى المُحبة للسلام والمعنية باستقرار المنطقة والعالم.