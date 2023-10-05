الأمين العام لمجلس التعاون: العالم يحتفي بيوم المعلم اعترافاً وتقديراً لدوره في بناء جيل متميز وواعٍ

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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على أن اليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، هو يوم يحتفي به العالم أجمع بمهنة أسست وبنت أجيالاً بعد أجيال, وحملت مسؤولية نقل المعرفة والعلم وأسهمت في محو الأمية.

وأوضح أن الأمانة العامة تحتفي مع باقي دول المجلس والعالم بهذا اليوم، لإظهار الاعتراف والتقدير لدورهم في بناء جيل متميز وواعٍ ومفيد للمجتمع، وهذا اليوم يهدف كذلك إلى “تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم”، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بهم, وهو أمر اهتمت به دول المجلس لأبنائها المعلمات والمعلمين صانعي قادة المستقبل.

وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون الخليجي أولت شأن التعليم والمعلم الأولوية في خططها الإستراتيجية خلال العقود الماضية، وواكبت هذه الخطط زيادة في عدد المعلمين والمعلمات حيث كان عدد المعلمين في عام 1980م، 120 ألفاً، ليصل هذه العدد إلى823 ألفاً عام 2022م وبذلك يكون عدد المعلمين، قد شهد زيادة نسبتها تتجاوز 600%.

وأكد أن دول المجلس تؤمن بالرسالة التي يقوم بها المعلم، وأن التعليم وبناء الأجيال لا يكون إلا بالمعلم المثابر والناجح, ومن هنا سعت للإسهام في الارتقاء بمستوى المعلم من خلال التدريب المستمر له، واطلاعه على آخر ما أنتجه العالم المتقدم من نظريات بشأن آليات ووسائل التعليم المتطور, ليتكيف مع أنماط التعليم الجديدة كالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وإدخال الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم, بالإضافة إلى تحفيزهم بجوائز خليجية خاصة بالمعلم لتكون حافزاً لجهودهم.

ونوه البديوي بدعم دول المجلس، للمنظمات والهيئات التي تعنى بالمعلم في الوطن العربي والعالم، وذلك من خلال دعم برامج الأمم المتحدة المختلفة، خاصة الهدف الرابع منها المتعلق بالتعليم الجيد، الذي يسهم بزيادة عدد المعلمين المؤهلين بحلول 2030م .