الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس تدعم الجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية

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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تدعم الجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية، وأهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية كافة للإسهام في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, بسفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترنكو.

وأشار معاليه إلى ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022م)، المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأفاد بأنه تم كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية – الأوكرانية، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي بين وزراء خارجية دول المجلس وأوكرانيا في يونيو 2022م، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.