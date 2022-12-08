الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز أواصر علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق

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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز أواصر علاقات الأخوة والتعاون المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – .

جاء ذلك خلال لقاء معاليه دولة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق اليوم في مدينة الرياض، وذلك خلال زيارة دولة رئيس الوزراء للمشاركة في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الخليجية – العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، لما فيه الخير والتنمية والاستقرار، كما بُحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية.