الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد على دور الإعلام الخليجي في دعم وإبراز مسيرة العمل الخليجي المشترك

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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن للإعلام الخليجي ومن خلال المؤسسات الإعلامية الخليجية الحكومية والخاصة، دور كبير في إبراز منجزات المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه, بحفل تدشين الموقع الإلكتروني والشعار الجديد لاتحاد الصحفيين الخليجيين, الأربعاء في مدينة المنامة بمملكة البحرين, بحضور مستشار جلالة ملك مملكة البحرين للشؤون الإعلامية نبيل بن يعقوب الحمر، و وزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية.

وقدم معالي الأمين العام في بداية كلمته، الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة في مملكة البحرين, ولمعالي وزير الإعلام البحريني, على جهودها في دعم الإعلام الخليجي بشكل عام، وخاصةً باحتضانها لهذا الاتحاد الخليجي منذ عدة سنوات وتقديمها لكافة التسهيلات له.

وبارك معاليه لإدارة وأعضاء مجلس اتحاد الصحفيين الخليجيين، إطلاق موقعهم الإلكتروني وهويتهم الجديدة، مشيداً بجهودهم الكبيرة في توحيد جهود الصحفيين الخليجيين، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف النبيلة التي أُسس من أجلها الاتحاد.

وأفاد معاليه أن دول مجلس التعاون، تسعى دائماً لإقرار القوانين والمشاريع الإعلامية التي تسهم في مواكبة تطور الإعلام، ودعم الإعلاميين في دول المجلس، مؤكداً على أن المؤسسات الإعلامية الخليجية أمست من أرقى وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية وأكثرها مصداقية، مشيداً بذات الصدد بالنقلة النوعية للعمل الإعلامي الخليجي وبالتطور الهائل الذي طرأ على هذه المؤسسات.