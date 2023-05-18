الأمين العام لمجلس التعاون يزورُ معرضَ “واحة الإعلام” المصاحب للقمة العربية 32

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زار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي – اليوم- معرض “واحة الإعلام”، المصاحب للقمة العربية الـ32 .

وتجول معاليه في أرجاء المعرض، مستمعاً إلى شرح عن محتوياته التعريفية الذي سلط الضوء على جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي وفي شتى المجالات.

ويحكي المعرض معالم وإمكانات المملكة في المشاريع المتمثلة في الهيئة الملكية بالعلا، وذا لاين، وجزيرة سندالة، ومشروع أكساجون، وجبال تروجينا، ومشروع شركة البحر الأحمر، التي تحاكي تصاميم الهندسة المعمارية الفريدة والحديثة في بناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية، وكذلك الإسهام في استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، وتعزز الممارسات المستدامة على الأصعدة كافة.