الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ القيادة بمناسبة مشاركة رائدي الفضاء السعوديّين في إطلاق صاروخ “فالكون” ومركبة “دراجون”

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رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة مشاركة رائدي الفضاء السعودييّن ريانة برناوي وعلي القرني في إطلاق صاروخ “فالكون” ومركبة “دراجون”.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز العلمي الطموح يضاف إلى سجل المملكة العربية السعودية المشرف، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تتضمن برنامجاً فضائياً رائداً.

وقال: إن التقدم الذي تحققه دول المجلس في إطار برامجها في عالم الفضاء، يأتي بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله- في دعم الشباب الخليجي إيماناً بقدراتهم في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤى التنموية الخليجية وتعاونها وتكاملها في مختلف المجالات..