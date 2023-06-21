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الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة: استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للحجيج يسر على حجاج بيت الله الحرام

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 21 يونيو 2023 - 3:04 مساءً

قال الدكتور “قطب سانو” الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل كبير في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد في تصريحات لـ “السعودية”، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتم تطويعه لخدمة البشرية وليس لضررها، مشيراً إلى أن الإنسان مأمور باستخدام علمه في الأمور النافعة وليس الضارة.

وأوضح أن المملكة تقوم برعاية حجاج بيت الله الحرام، وتقوم على خدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أن خدمة المملكة لضيوف الرحمن هي ميزة وخاصية عظمى اختصها الله سبحانه وتعالى عن سائر بلاد العالمين لخدمة ضيوفه.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 21 يونيو 2023 - 3:04 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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