الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمرالملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

المناطق_الرياض

هنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأعرب عن أمنياته لسمو ولي العهد بدوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة التقدم والرخاء والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية حفظه الله.

وأشاد معاليه بما تقدمه المملكة من دعم سخي وتسهيلات لتتمكن المنظمة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه تحقيق التضامن من خلال العمل الإسلامي المشترك.