الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

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التقي معالي الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في الرياض مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة الطارئة ، جويس ميسويا .

وبحث اللقاء أوجه التعاون والشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي ومكتب الأمم المتحدة للشراكة الإنسانية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتم الاتفاق – خلال اللقاء- علي تعزيز التعاون والتنسيق الإنساني خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الاتصالات لوضع خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية في العديد من المناطق التي تواجه أزمات إنسانية.