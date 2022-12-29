الأهلي بالصدارة والهلال يتقاسم الوصافة.. مُشاركات الفرق العربية بكأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، عن منح شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2023 للمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين الأول و11 فبراير 2023، وبالتالي سوف تشهد هذه النسخة بالمونديال مشاركة 3 أندية عربية.

وكان من المنتظر أن تحتضن الصين هذه النسخة من مونديال الأندية، قبل أن تعتذر عن ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن بسبب هذا تمكن الأهلي المصري من تعزيز رقمه القياسي و المشاركة كممثلًا للقارة السمراء.

وبعد استضافة المغرب، يُشارك الوداد البيضاوي بصفته نادي البلد المستضف، فيما يُشارك الأهلي المصري كونه وصيف القارة، ويعتبر النادي العربي الثالث هو الهلال ممثل قارة آسيا، بعد أن تم اختياره رسميًا منذ عدة أيام.

ويشارك في هذه النسخة كلًا من : “ريال مدريد الإسباني، وسياتل ساوندرز، وفلامنغو البرازيلي، وسيتي المتأهل عن قارة أوقيانوسيا، والهلال السعودي، فضلًا عن ممثل قارة أفريقيا الأهـــــلي المصري، والوداد المغربي.

الهلال الأكثر مُشاركة في آسيا ووصيفًا للعرب، حيث تعد مشاركته القادمة هي الثالثة بالنسبة له، وذل بعد أن شار في نسخة 2019، و2021، حيث حصل على المركز الرابع في المرتين، ومن المنتظر أن يُحقق ميدالية هذه النسخة لتكون الأولي للمملكة في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.

عدد مشاركات الأندية العربية بكأس العالم

1_ الأهلي المصري (8 مرات)

2_الهلال السعودي (3 مرات)

3_الترجي التونسي (3 مرات)

4_ الرجاء المغربي (مرتين)

5_السد القطري (مرتين)

6_ الوداد المغربي (مرتين)

7_ شباب الأهلي دبي الإماراتي (مرة واحدة)

8_ الوحدة الإماراتي (مرة واحدة)

9_ الجزيرة الإماراتي (مرة واحدة)

10_ العين الإماراتي (مرة واحدة)

11_ المغرب التطواني المغربي (مرة واحدة)

12_ النصر السعودي (مرة واحدة)

13_ الاتحاد السعودي (مرة واحدة)

14_ النجم الساحلي (مرة واحدة)

اقرأ ايضًا