الأهلي بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد في نصف نهائي المونديال

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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن تشكيل الفريق الأساسي أمام ريال مدريد الإسباني، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي المصري نظيره ريال مدريد الإسباني، الليلة في تمام العاشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد سوف يواجه الهلال في نهائي كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل.