بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري (شاهد الآن)

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء الوطن العربي المباراة المرتقبة التي تجمع بين القطبين الأهلي والزمالك مساء اليوم على لقب السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية بأبوظبي.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، لكافة متابعيه في الوطن العربي وشمال أفريقيا لمشاهدة الكلاسيكو المرتقب، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل إنطلاق المباراة بدقائق.

ملعب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يحتضن ملعب استاد هزاع بن زايد، القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، مساء اليوم، في مباراة قوية بين الزمالك الباحث عن الثلاثية والأهلي الذي يسعى لتدارك السقوط أمام الزمالك مجددًا.

مشاركة الزمالك في مباراة السوبر المصري

البداية مع الزمالك، يخوض الفارس الأبيض مباراة كأس السوبر بصفقته حامل لقب الدوري المصري وكأس مصر موسم 2020-2021، ويبحث عن الثلاثية وترسيخ عقدة جديدة للمادر الأحمر قبل موسم الجديد الذي بدأ مؤخرًا.

ولعب الزمالك جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، وحقق الفوز على سموحة بثنائية نظيفة وكرر الفوز في الجولة الثانية على سيراميكا كيلو باترا بهدفين دون رد، ليتصدر الزمالك صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الاتحاد والأهلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ويغيب عن الزمالك قلب الدفاع المتألق محمود الونش للإصابة، وإبراهيم نداي المنضم حديثًا لكتبية الفارس الأبيض، ويعول البرتغالي جيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على خط الوسط بقيادة إمام عاشور وزيزو في التحولات الهجومية، ومن المقرر أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالجميد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور، زكري الوردي، محمد روقا، عمر جابر

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري

مشاركة الأهلي في مباراة السوبر

وفي الجانب الآخر، يدخل الأهلي لقاء السوبر المصري، بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري المصري وكأس مصر عن موسم 2020-2021، ويسعى لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمدة ثلاث مواسم.

ويدخل لاعبي الأهلي في محاولة لإرضاء الجماهير بعد الإخفاق الموسم الماضي و الفشل في تحقيق بطولة الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، بجانب خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا في مايو الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

ويعول السويسري كولر المدير الفني للأهلي على الكرات الثابتة في هز مرمى الزمالك واقتناص اللقب الأول له مع الأهلي لتكون البداية أفضل ما يكون وتحقيق لقب على الغريم التقليدي، ومن المتحمل أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيف، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط: عمر السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشه

خط الهجوم: سافيولا، الشحات، محمد شريف

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات “أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون سبورت”.