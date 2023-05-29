الأهلي يتعادل مع الحزم في ليلة التتويج بدوري يلو

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اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتعادل مع الحزم دون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، والأخيرة، من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة، ليتزعم صدارة ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، ويتوج باللقب في موسم “2022-2023″، بينما جاء الحزم في الوصافة برصيد 67 نقطة.

وكانت أبرز فرص مباراة الحزم والأهلي، في الدقيقة 24، بانفراد تام من لاعب الأهلي عبد الله المقرن، الذي حاول مراوغة حارس الحزم، قبل أن يتمكن الأخير من إبعاد الكرة ببراعة.

في المقابل، سجل لاعب الحزم، يوسف أوباما هدفًا في الدقيقة 87، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحجز الأهلي مقعدًا في دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل “2023-2024″، برفقة أندية الحزم والأخدود والرياض.