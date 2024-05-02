الأهلي يتغلب على ضيفه ضمك ويتمسك بالمركز الثالث في دوري روشن

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تغلب فريق الأهلي على ضيفه ضمك برباعية مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري المحترفين السعودي “روشن السعودي” 2023-2024.

وافتتح فريق الأهلي نتيجة المباراة مبكراً عند الدقيقة 7 عن طريق اللاعب زياد الجهني، كما تمكن فراس البريكان من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 10، وواصل الأهلي تألقه وسيطرته حتى استطاع عند الدقيقة 19 تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب رياض محرز من ركلة جزاء، بينما تمكن روبرتو فيرمينو من إحراز الهدف الرابع عند الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي برباعية دون رد.

وفي الشوط الثاني استطاع ضمك تسجيل أولى أهدافه عند الدقيقة 62 عن طريق اللاعب أنتوليتش، كما شهد اللقاء بطاقة حمراء للاعب ضمك فاروق شافعي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد ضمك عند النقطة 38 في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.