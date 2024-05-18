الأهلي يسحق أبها بخماسية ويضمن التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

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اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفه أبها 5 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، ليضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل 2024-2025، فيما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم الأهلي في الدقيقة الثامنة عن طريق فراس البريكان، قبل أن يصنع الآخير الهدف الثاني لزميله زياد الجهني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 72 سجل سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي، فيما أضاف رياض محرز وفرانك كيسيه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 85 و87 على الترتيب.

وتسبب إدوارد ميندي، حارس الأهلي، في تسجيل هدف أبها لهدفه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.