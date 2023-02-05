الأهلي يفقد الثلاثي.. ويستعيد كريري والمجحد

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تأكد غياب الثلاثي إبراهيم الزبيدي وطلال عبسي وعلي مجرشي لاعبي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لفترات تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، بداعي الإصابة، حسب ما كشف النادي الغربي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، السبت.

وأوضح النادي أن الثنائي الزبيدي ومجرشي خضعا إلى فحوصات طبية، أظهرت تعرض الأول إلى تمزق في العضلة الخلفية، وحاجته إلى برنامج علاجي، وتأهيلي يمتد لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بينما يعاني الثاني من تمزق في الرباط الداخلي للركبة مع إصابة بالغضروف، مشيراً إلى أن مدة غياب اللاعب ستحدد بعد انتهاء كافة الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وبين النادي الجداوي، أن طلال عبسي يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر من أسبوع إلى 10 أيام، بعدما أثبتت الفحوصات تعرضه لالتهاب في مفصل الكاحل الأيسر.

إلى ذلك، أعلن النادي عن أن الثنائي نايف كريري ومحمد المجحد، سيلتحقان بالتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد إكمالهما البرنامج التأهيلي عقب تعافيهما من إصابتين.

وتشكل عودة كريري والمجحد دعما كبيرا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الذي تنتظره ثلاث مباريات مهمة في فبراير الجاري أمام الخلود والعروبة وأحد، ضمن الجولات 20 و21 و22، من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويحتل الفريق الغربي المركز الثالث في الدوري برصيد 37 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف عن الأخدود المتصدر والحزم الثاني بالرصيد ذاته من النقاط.