الأهلي يكسب الطائي بثنائية محرز وكيسيه

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واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مطاردته لجاره الاتحاد المتصدر بفوز رابع توالياً على حساب ضيفه الطائي بنتيجة «2-0»، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وأحرز الفريق الأهلاوي الهدفين على مدار الشوطين عن طريق الجزائري رياض محرز «39»، والإيفواري فرانك كيسيه «59».

وحقق الفريق الجداوي 4 انتصارات متتالية، مسجلاً أفضل انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين، متجاوزاً بذلك بدايته موسم 2011-2012 عندما فاز 3 مرات على التوالي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، وفي المقابل، تراجع الطائي إلى المركز بـ3 نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثالثة توالياً.

وأكمل الطائي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34، عقب طرد الغيني ألفا سيميدو لاعب الوسط بالبطاقة الحمراء، إثر تدخله القوي على البرازيلي روجير إيبانيز مدافع الأهلي، واتخذ السويسري فيداي ساي حكم اللقاء قراره عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

واستفاد الفريق الأهلاوي من النقص العدد في صفوف ضيفه بتسجيله الهدف الأول عن طريق الجزائري رياض محرز، مستغلاً عرضية من الفرنسي ماكسيمان سددها مباشرة على يسار البرازيلي فيكتور براجا حارس الطائي «39».

وسيطر الفريق الغربي على مجريات الشوط، واضعاً منافسه تحت ضغط الهجمات المتتالية، ومن إحداها نجح الإيفواري فرانك كيسيه في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء «59».



ويحل الفريق الأهلاوي ضيفا على الفتح، الجمعة، وقبله بيوم يستضيف الطائي نظيره أبها ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.