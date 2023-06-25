الأهلي ينهي إجراءات ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي

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قالت قناة “الإخبارية”، الأحد، إن النادي الأهلي قد أنهى إجراءات ضمّ الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، قد ذكر أن ميندي سيتوجه للسعودية، الاثنين المقبل، لإكمال كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ومثّل إدوارد ميندي (31 عامًا) نادي تشيلسي منذ عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 105 مباريات، تلقى خلالها 86 هدفًا وحافظ على شباكه في 49 مباراة.

وتأتي صفقة الحارس السنغالي في إطار الصفقات الكبيرة التي تبرمها الأندية في المملكة هذا الصيف، ولتعزيز صفوف الأهلي.