الأهلي يهزم الشباب بثنائية في دوري روشن

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حقق فريق الأهلي فوزا على نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري روشن.

وفي الدقيقة الخامسة سقط ماكسيمان في أرض الملعب مصاباً، قبل أن يقرر استبداله مدرب الأهلي ودخول اللاعب سميحان النابت بدلاً منه.

واحرز البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الأول للشباب في الدقيقة 19، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الأهلي من التصدي لها.

وسجل اللاعب رياض محرز هدفا للأهلي في الدقيقة 40 ، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتمكن فرانك كيسيه من تسجيل هدف التعادل لفريق الأهلي في الدقيقة 45 10، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى الشباب.

وأهدر سميحان النابت فرصة لتسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51، بعدما انفرد بحارس مرمى الشباب لكه سدد الكرة لخارج الملعب.

وأحرز اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54، مستغلا عرضية ارضية حولها لداخل شباك مرمى الشباب.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع.