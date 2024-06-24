الأوروجواي تتغلب على بنما بثلاثية في كوبا أمريكا 2024

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تغلب منتخب الأوروجواي 3 / 1 على نظيره البنمي اليوم في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وافتتح ماكسيمليانو أروخو التسجيل لأوروجواي في الدقيقة 16، قبل أن يحرز داروين نونيز وماتياس فينا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب، فيما تكفل مايكل موريلو بتسجيل هدف منتخب بنما الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة، حصل منتخب الأوروجواي على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الأمريكي، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، في المقابل بقي منتخب بنما في المركز الثالث بلا نقاط، بفارق الأهداف على منتخب بوليفيا (متذيل الترتيب).