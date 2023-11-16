«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور الأبيض في غزة

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن الجيش الإسرائيلي نفذ بغزة أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا.

وفى وقت سابق، قال متحدث الدفاع المدني بغزة، إننا ليس لدينا القدرة لدخول المناطق المدمرة لشدة النيران، كما أن طواقم العمل تواجه صعوبات كبيرة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني بغزة في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد في غزة مناطق آمنة، وهناك جثامين لشهداء تحت المباني المدمرة، ونعاني من نقص الإمكانيات، موضحا أن المواطنين في القطاع يبادرون بقنابل الفوسفور الأبيض.