“الأوقاف” تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

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اختتمت الهيئة العامة للأوقاف، مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، تحت شعار “الطريق إلى النسك” في نسخته الثالثة، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية المملكة 2030، بفوزها بالمركز الثالث، بصفتها أفضل جناح في مسار الجهات الحكومية.

وأبرزت الهيئة من خلال المشاركة مبادراتها وجهودها في خدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم، والتزامها بتنفيذ شروط الواقفين، وسعيها نحو تحقيق أثر مستدام.

وصاحب مشاركة الهيئة توقيعها عدداً من الاتفاقيات التنموية والإستراتيجية، بهدف استمرار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إثراء الجلسات الحوارية في المؤتمر، حيث شارك نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبد الرحمن العقيل في جلسة حوارية بعنوان:” دور القطاع الوقفي في تطوير منظومة الحج والعمرة” بهدف استعراض برامج القطاع ومبادراته، وإستراتيجيات حوكمته لخدمة ضيوف الرحمن، ولرفع الوعي بدور الهيئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأسهمت الهيئة على مدى خمس سنوات في دعم العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن، بأكثر من مليار ونصف ريال، وبما يزيد عن مئة مشروع؛ وذلك امتدادًا لأهدافها الإستراتيجية في تنمية القطاع الوقفي، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر.

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.