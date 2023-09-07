«الأولمبية الدولية» تُعلن قائمة أعضاء لجانها بتواجد أربعة أسماء سعودية

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أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ أسماء أعضاء جميع لجانها العاملة بتواجد أربعة أسماء سعودية في ستة لجان مختلفة، حيث استمرت عضوية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في لجنة الأرباح والشراكات التجارية (التسويق سابقاً)، وعضوية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في لجنة الشؤون العامة والتواصل المؤسسي (الشؤون العامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال الرياضة سابقاً)، وعضوية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول، وعضوية سموها في اللجنة التنسيقية لأولمبياد بيرزبن 2032، إضافة إلى تعيين سموها أيضاً عضواً في لجنة الاستدامة والإرث، وتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن في لجنة الرياضات الإلكترونية المنشأة حديثاً.

ويأتي تعيين القيادات الرياضية السعودية في هذه اللجان تأكيداً على العلاقة المميزة التي تجمع الحركة الأولمبية بالمملكة العربية السعودية باللجنة الأولمبية الدولية، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وكفاءاتها الوطنية في رسم مستقبل الحركة الأولمبية.