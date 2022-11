الأول لحفيدة رئيس.. عقد قران نعومي بايدن بالبيت الأبيض (صور)

المناطق_وكالات

عقد قران نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيتر نيل، يوم السبت في حفل الزفاف التاسع عشر فقط في تاريخ البيت الأبيض.

وتبادل الزوجان الوعود على عشب الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض وسط درجة حرارة منخفضة بشكل غير معتاد أمام العشرات من أفراد العائلة والأصدقاء.

وحفل الزفاف هذا هول الأول من نوعه لحفيدة رئيس كعروس، كما أنه أول حفل يقام في الحديقة الجنوبية.

ولم ير العامة أيا من مراسم الاحتفال، على عكس بعض حفلات الزفاف السابقة في البيت الأبيض.

President Biden's granddaughter Naomi Biden and Peter Neal walk down the aisle on the South Lawn of the White House.

Carolyn Kaster/AP

