الأونروا: ارتفاع عدد الضحايا من موظفينا إلى 88 ونزوح 1.5 مليون شخص بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا من موظفيها بغزة إلى 88 شخصاً، منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وذكرت الأونروا، في بيان: في الـ 24 ساعة الماضية، سقط 5 من موظفي الأونروا نتيجة غارات في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة​​​, وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للزملاء الضحايا المؤكدين في الأونروا إلى 88 وما لا يقل عن 25 آخرين أصيبوا منذ بدء الأعمال العدائية.

وأضافت أن العدد المؤكد لمنشآت الأونروا المتضررة منذ 7 أكتوبر هو 48 منشأة، مشيرةً إلى أنه نزح ما يقرب من 1.5 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر, ويعيش ما يقرب من نصفهم 717 ألف في 149 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات غزة.