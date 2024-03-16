الأونروا تحذر من كارثة كبرى بسبب نقص الغذاء في غزة

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم، من الكارثة الكبرى التي تحاصر سكان قطاع غزة مع النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت الأونروا أن كافة أنواع الأطعمة حتى التي تتناولها الحيوانات نفذت خاصة من شمال قطاع غزة في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي كافة الطرق المؤدية إلى شمال القطاع، ومنعه تدفق امدادات الغذاء وحليب الأطفال، لافتة النظر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بائسة ويجب ادخال الدقيق وكافة المواد الغذائية لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة.

وتشير معطيات وإحصائيات للأونروا أن نحو 700 ألف فلسطيني في شمال ووسط وجنوب القطاع يعيشون مجاعة حقيقة، يضاف لذلك إصابة نحو مليون نازح ونازحة بالعديد من الأمراض والأوبئة بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.