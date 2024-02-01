الأونروا: خطر المجاعة يحاصر سكان شمال غزة

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، أن خطر المجاعة يحاصر عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 118 على التوالي، وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في تلك المناطق منذ فترة طويلة.

وأشارت الأونروا لحاجتها الملحة لمضاعفة المساعدات الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني باتوا نازحين ويحتاجون للغذاء والدواء، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في القطاع، وتفاقم الوضع الصحي في مستشفيات مدينة خان يونس، التي تتعرض لحصار محكم من الدبابات الإسرائيلية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.