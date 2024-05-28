الأونروا: نحو مليون مواطن نزحوا قسرا من رفح خلال 3 أسابيع

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الـ3 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي والقصف العنيف على المدينة.

وأضافت الوكالة عبر حسابها بمنصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن نحو مليون شخص نزحوا من رفح خلال الأسابيع الـ3 الماضية رغم عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، وسط القصف الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن نقص الغذاء والماء، وتكدس أكوام النفايات، والظروف المعيشية غير المناسبة، يجعل تقديم المساعدة شبه مستحيل يوما بعد يوم.

وتأتي موجة النزوح فيما وسع جيش الاحتلال توغله في رفح فجر الثلاثاء، ليصبح على بعد 3 كيلومترات من شاطئ البحر، ويقترب من عزل القطاع جغرافيا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وتزامنا مع توغله، استشهد 16 فلسطينيا بقصف على رفح، 7 منهم في استهداف جديد لخيام نازحين في حي تل السلطان شمال غرب المدينة، بعد استشهاد 45 فلسطينيا مساء الأحد، بقصفه المنطقة ذاتها التي زعم الاحتلال أنها “آمنة” ويمكن النزوح إليها.

وفي 6 مايو الجاري، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح متجاهلا تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، وسيطر في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.