الأونروا: 17 ألف طفل في غزة تيتموا ويموتون ببطء

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنّ 17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا، ويموتون ببطء أمام أنظار العالم، بحسب القاهرة الإخبارية.

وذكرت الوكالة أن طفلًا واحدًا من كل 6 أطفال تحت سن السنتين يعاني سوء التغذية الحاد في الشمال، مشيرة إلى أن هناك أطفالًا يموتون بسبب القنابل والحصار وهذه الوفيات المروعة يمكن الوقاية منها تمامًا.

من جهة أخرى، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من “انفجار وشيك” في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أنّ معدلات الوفيات بشمال القطاع أعلى بثلاث مرات من المسجلة في الجنوب.

وأفاد جيمس إلدر، متحدث اليونيسف، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جينيف: “نشاهد وفيات (بسبب سوء التغذية) كنا نخشاها منذ فترة طويلة، ونرى أن تلك الوفيات ستستمر في الارتفاع”.

وأوضح أننا سنرى انفجارًا وشيكًا في وفيات الأطفال، إذا لم تُحل أزمة التغذية المتفاقمة في قطاع غزة، وأضاف أنّ معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الشمال أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح جنوبًا.

وأشار “إلدر” إلى أنّ هناك خطرًا متزايدًا من الأمراض المعدية إذ أصيب تسعة من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة، أو نحو 220 ألفًا، بالمرض خلال الأسابيع الماضية.