“الإبراهيم” يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التعاون بين المملكة وبلجيكيا والأرجنتين وقرغيزستان

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عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم -اليوم- ثلاثة اجتماعات منفصلة لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية وكلٍّ من الأرجنتين وبلجيكيا وقرغيزستان.

والتقى معاليه -اليوم- سفيرَ جمهورية الأرجنتين لدى المملكة السيد غييرمو نيلسن،وسفيرَ مملكة بلجيكا لدى المملكة السيد باسكال غريكوار،وسفيرَ الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة السيد أولوكبيك ماريبوف.

وركزت الاجتماعات الثنائية الثلاثة -التي عقدها سعادته في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط- على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما نُوقشت -خلال اللقاءات- الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.