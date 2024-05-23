الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2024

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية للمملكة والتي تشمل إعادة التصدير سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير إلى 5.2% وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31.5% في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول 2024م بنسبة 5.7% عن الربع الأول 2023م؛ وذلك نتيجةً الانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 8.3% فيما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الأول 2024م إلى 76.1% مقارنة بنسبة 78.2% في الربع نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الأول 2024م بنسبة 6.4% وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 24.8% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة ،%1.4 كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2%.

كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3% و سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع 2023م.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في الربع الأول 2024م، حيث بلغت 34.7% مقابل 35.8% في الربع الأول 2023م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الكبير للواردات، حيث بلغ 6.4%، مقابل الارتفاع في الصادرات غير النفطية والذي بلغ 3.3% خلال هذه الفترة.