«الإحصاء»: الإنتاج الصناعي السعودي يقفز 6 % في 30 يوماً

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قفز مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 6 % في شهر فبراير عام 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، إذ استمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاطي الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز، وذلك بحسب ما كشفته بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن الإنتاج الصناعي لشهر فبراير عام 2023.

ووفقاً للبيانات، حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية متتالية خلال عام 2022 بلغت ذروتها في شهر أبريل 2022، ثم بدأت المعدلات في الانخفاض التدريجي بداية من شهر مايو 2022، ليصل معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر فبراير من عام 2023 إلى 6 %.

وقاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير 2023، إذ بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 %، و22.6 %، و2.9 % على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وبالنظر إلى نتائج شهر فبراير 2023 يتبيّن ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.2 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، إذ بلغ إنتاج السعودية من النفط في شهر فبراير من العام الحالي أكثر من 10 ملايين برميل يومياً.

ومن جانب آخر، استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث ارتفع بنسبة 16.8 %، وزاد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 12.9 %، وذلك مقارنة بشهر فبراير2022.

وتشير النتائج إلى ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 1 % مقارنة بشهر يناير 2023، وعند النظر إلى مستوى الأنشطة الفرعية يلاحظ استقرار أداء كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية عند مستوى مماثل لما كانا عليه خلال شهر يناير، بينما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 6 %.