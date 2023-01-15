“الإحصاء”: انخفاض أسعار الجملة في ديسمبر بـ0.2 % مقارنة بنوفمبر 2022

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2022م بنسبة 0.2 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وأرجعت الإحصاء، الأسباب إلى انخفاض أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.6% متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة%0.8 ، كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة 3.0%؛ نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة . %1.5

وأضافت أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل انخفاضا بنسبة 1.0%؛ نتيجة لانخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.6%، كذلك سجل باب الخامات والمعادن انخفاضا بنسبة 0.2%؛ نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2% ، في حين سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 0.1%؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.1%.