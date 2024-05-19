“الإحصاء”: 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات الإعاقة لعام 2023 م اليوم، مبينة أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 1.8% من إجمالي السكان في المملكة بجميع أنواعها، مشيرةً إلى أن مسح الإعاقة يُعد أحد المسوح المتخصصة الوطنية التي تنفذها الهيئة لتوفير بيانات عن أنواع الإعاقة، وأسبابها، والخصائص العملية والديموغرافية للأفراد ذوي الإعاقة، وتوزيعهم الجغرافي.

وأوضحت نتائج مسح الإعاقة أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية بلغت 21.8%، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية 7.0%، أما نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة في التواصل فقد بلغت 2.7%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة حركية (عدم القدرة على المشي) 52.6% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة الواحدة في العينة المستهدفة ودرجة شدتها (شديدة أو لا يستطيع)، كما بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (2 – 4 سنوات) الذين لديهم أكثر من إعاقة قد بلغت 68.2٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 831. ٪ من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.

وبينت النتائج أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية (5 -17 سنة) الذين لديهم أكثر من إعاقة 60.0٪ بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 40.0% من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية، وبلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) الذين لديهم أكثر من إعاقة 58.0٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 42.0٪ من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.

ووفقاً لنتائج النشرة أن المرض والعوامل الخلقِيَّة من أكثر الأسباب شيوعًا للإعاقة بنسبة 39.2٪ و 26.9% على التوالي، وقد بلغت نسبة الأسر التي تضم فردًا واحدًا من ذوي الإعاقة 79.7٪ لجميع درجات شدة الصعوبة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تضم أكثر من فرد من ذوي الإعاقة 20.3٪ من إجمالي الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقة.