الإخبارية: وصل قبل قليل وزير الخارجية إلى طهران للقاء الرئيس الإيراني لمناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

كشف مراسل الإخبارية في طهران، عن وصول وزير الخارجية الأمير “فيصل بن فرحان”، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية لمناقشة سبل إعادة العلاقات بين البلدين.

وقال مراسل الإخبارية، إن وزير الخارجية الأمير “فيصل بن فرحان” سيتوجه بداية لعقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبدالله اللهيان”، ثم بعد ذلك سيعقد اجتماع موسع مع الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن نهاية الزيارة ستتضمن عقد مؤتمر صحفي بين كلا من وزير الخارجية الأمير “فيصل بن فرحان”، مع نظيره الإيراني للكشف عن ملابسات هذا الاجتماع.