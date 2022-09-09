الإدارات التعليمية تشدد على المدارس بعدم مطالبة الطلاب بطباعة المقررات الرقمية

وأضافت: “وبناء على ما لوحظ في الميدان التربوي من مطالبة بعض المعلمين طلابهم وأولياء أمورهم بطباعة الكتب الرقمية وتحويلها إلى ورقية، وما في ذلك هو مخالفة لتوجهات وزارة التعليم ، وأنه عليه نؤكد بعدم مطالبة الطلاب أو أولياء أمورهم بطباعة المقررات والتشديد على تفعيلها وفق التعليمات الوزارية المنظمة”.